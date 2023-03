Bélarus: le procès du militant Ales Bialiatski est une "farce", dénonce Berlin

La ministre allemande des Affaires étrangère Annalena Baebock a qualifé de "farce" le procès contre le militant Ales Bialiatski, colauréat du prix Nobel de la paix 2022, condamné vendredi à 10 ans de prison par un tribunal de Minsk.

"Le prix Nobel de la paix Ales Bialiatski, ainsi que Valentin Stefanovitch et Vladimir Labkovitch ont été condamnés aujourd'hui à de longues peines de prison seulement en raison de leur engagement pour le droit, la dignité et la liberté des gens au Belarus", a déclaré Mme Barebock sur son compte twitter. "L'accusation et la procédure ont été une farce", a-t-elle dénoncé.