Biden s'engage à ce que les créations d'emplois aux Etats-Unis ne se fassent pas "aux dépens de l'Europe"

Le président américain Joe Biden s'est engagé jeudi à ce que les créations d'emplois aux Etats-Unis ne se fassent pas "aux dépens de l'Europe", après des frictions autour de la politique industrielle de son pays.

L'Europe doit "aller plus vite et plus fort" pour avoir "la même ambition" industrielle que Washington, a affirmé son homologue français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune. "On veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre", a-t-il déclaré.