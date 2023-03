Biden veut réduire le déficit de "près de 3.000 milliards de dollars" en dix ans (Maison Blanche)

Le projet de budget que Joe Biden va présenter jeudi "réduira le déficit de près de 3.000 milliards de dollars sur les dix prochaines années", a dit mercredi sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Elle a déclaré que le président américain, dont les projets buteront sur un Congrès en partie dominé par l'opposition, entendait atteindre cet objectif sans toucher aux prestations sociales et en augmentant la fiscalité "des riches et des grandes entreprises tout en supprimant des dépenses inutiles au profit d'intérêts spéciaux tels que les géants de la pharmacie et du pétrole".