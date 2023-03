Burkina : 11 civils dont 5 supplétifs de l'armée tués dans plusieurs attaques jihadistes (sources locales et sécuritaire)

Onze civils dont cinq supplétifs de l'armée ont été tués dimanche et lundi lors de plusieurs attaques de jihadistes présumés dans le centre-est et l'est du Burkina Faso, a appris l'AFP mardi de sources locales et sécuritaire.

Dimanche, un homme "a été abattu" dans une commune de la région du Centre-est, a indiqué un responsable local à l'AFP. Le lendemain, cinq femmes sont mortes dans "l'explosion" de sa "dépouille" piégée selon plusieurs habitants. Le même jour, cinq supplétifs civils de l'armée ont été tués dans une embuscade dans la région de l'Est, selon un de leurs responsables locaux.