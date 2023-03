Centrale ukrainienne de Zaporijjia: "on joue avec le feu" (chef AIEA)

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme après une frappe russe sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia (sud), qui fonctionne désormais aux générateurs de secours.

"A chaque fois on joue avec le feu et si nous permettons à cette situation de se prolonger, un jour notre chance va tourner", a-t-il averti jeudi devant le Conseil des gouverneurs de l'instance onusienne à Vienne, appelant "chacun à s'engager à protéger la sécurité" du site, via la création d'une zone spéciale.