Cisjordanie: l'armée israélienne dément avoir tiré du gaz lacrymogène dans un hôpital

L'armée israélienne a démenti jeudi avoir tiré du gaz lacrymogène dans un hôpital lors d'un raid visant selon elle l'organisation Jihad islamique au sein du camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

"Personne n'a tiré du gaz lacrymogène volontairement dans un hôpital (...) mais l'opération se déroulait non loin de l'hôpital et il est possible que du gaz lacrymogène soit entré par une fenêtre ouverte", a affirmé à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne, contredisant des informations du ministère palestinien de la Santé.