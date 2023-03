Cyclone Freddy: le Malawi frappé par "une tragédie nationale" réclame une aide internationale

Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a réclamé mercredi une aide internationale pour faire face aux ravages du cyclone Freddy, qui a fait 225 morts dans ce pays pauvre d'Afrique australe, le qualifiant de "tragédie nationale"

"Il s'agit d'une tragédie nationale", a-t-il déclaré lors d'un déplacement à Blantyre (sud), capitale économique du pays et épicentre de la catastrophe. "Je lance un appel aux partenaires internationaux et aux donateurs pour qu'ils apportent une aide supplémentaire face aux destructions et aux dégâts causés par le cyclone tropical Freddy", a-t-il ajouté.