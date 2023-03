Début d'un entretien Poutine-Assad à Moscou, réconciliation turco-syrienne au menu

Un entretien très attendu entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue syrien Bachar al-Assad a débuté mercredi à Moscou, au moment où le Kremlin s'efforce de réconcilier la Syrie et la Turquie.

Au début de cette rencontre diffusée à la télévision russe, M. Poutine a salué le "développement" des relations entre Moscou et Damas et souligné que la Russie continuait d'apporter une aide humanitaire à la Syrie après le séisme qui a frappé ce pays et la Turquie voisine le mois dernier.