Frappes sur les régions de Kharkiv et Odessa en Ukraine (officiels)

Des frappes ont ciblé les régions de Karkiv et Odessa, dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, ont annoncé jeudi des responsables locaux.

"L'ennemi a effectué une quinzaine de frappes sur la ville et la région" de Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional Oleg Synegubov, sur les réseaux sociaux. Dans la région d'Odessa, le gouverneur Maksym Marchneko a rapporté que "des missiles ont frappé l'infrastructure énergétique régionale et endommagé des bâtiments résidentiels", parlant d'une "frappe massive de missiles".