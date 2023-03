G20: Moscou et Pékin dénoncent "le chantage et les menaces" des pays occidentaux (diplomatie russe)

Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la Chine ont dénoncé jeudi les pays occidentaux qui utilisent selon eux "le chantage et les menaces" pour imposer leurs vues, selon la diplomatie russe.

Lors d'un entretien en marge d'une réunion du G20 à New Delhi, le ministre russe Sergueï Lavrov et le ministre chinois Qin Gang ont "unanimement rejeté les tentatives d'ingérence dans les affaires internes d'autres pays, d'imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces", a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.