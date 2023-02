Germano-iranien condamné à mort: Berlin veut expulser deux membres de l'ambassade iranienne

Le gouvernement allemand veut expulser deux membres de l'ambassade d'Iran à Berlin après la condamnation à mort d'un Germano-Iranien, a annoncé mercredi la ministre des Affaires étrangères.

"Le gouvernement a déclaré indésirables deux membres de l'ambassade iranienne et leur a demandé de quitter l'Allemagne dans un bref délai", annonce dans un communiqué Annalena Baerbock, demandant la révocation de la "condamnation à mort de Jamshid Sharmahd" et "une procédure d'appel équitable et conforme à l'Etat de droit".