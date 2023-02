Irlande du Nord: trois arrestations dans l'enquête pour tentative de meurtre d'un policier

Trois hommes ont été arrêtés jeudi dans l'enquête pour tentative de meurtre ouverte après qu'un policier a été grièvement blessé par balle en Irlande du Nord, a annoncé la police locale.

"Ce matin nous avons arrêté trois hommes de 38, 45 et 47 ans (...) en lien avec la tentative de meurtre" de John Caldwell, policier depuis 26 ans et qui a été opéré dans la nuit et reste dans un état critique, a déclaré lors d'une conférence de presse Simon Byrne, de la police nord-irlandaise.