L'économie de la zone euro se montre "plus résiliente que prévu" (Lagarde)

L'économie de la zone euro se montre "plus résiliente" que prévu face aux vents contraires de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, a affirmé jeudi la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse.

Malgré "la faiblesse de l'activité mondiale et la forte incertitude géopolitique", l'économie de la zone euro "se montre plus résiliente que prévu et devrait se redresser au cours des prochains trimestres", grâce aux "goulots d'étranglement qui se résorbent" et à "l'approvisionnement en gaz devenu plus sûr", a-t-elle indiqué.