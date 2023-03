L'Ukraine salue "la visite historique" de Kishida à Kiev, "un signe de solidarité"

L'Ukraine a salué mardi "la visite historique" du Premier ministre japonais Fumio Kishida à Kiev, "un signe de solidarité" de Tokyo, après plus d'un an d'invasion russe dans le pays.

"Cette visite historique est un signe de solidarité et de coopération forte entre l'Ukraine et le Japon. Nous sommes reconnaissants envers le Japon pour son solide soutien et sa contribution à notre future victoire", s'est félicitée sur Twitter Emine Djeppar, première adjointe au ministre ukrainien des Affaires étrangères.