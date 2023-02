L'Ukraine "vaincra sans aucun doute" malgré "une année sombre de désespoir", dit Stoltenberg

L'Ukraine "vaincra sans aucun doute" dans sa guerre contre la Russie malgré "une année sombre de désespoir" depuis l'invasion du pays par l'armée de Moscou, a déclaré vendredi le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg,

"La liberté n'est pas gratuite. Nous devons nous battre pour elle tous les jours. Aujourd'hui, c'est le peuple ukrainien qui se bat courageusement pour sa liberté. Et malgré une année sombre de désespoir et de destruction, sa détermination et son courage l'emporteront sans aucun doute", a-t-il déclaré devant des journalistes à Tallinn.