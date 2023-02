La Finlande va envoyer trois chars Leopard 2 à l'Ukraine dans le cadre de la coopération internationale pour fournir à l'Ukraine des armes lourdes, alors que la guerre approche son premier anniversaire.

"Nous allons envoyer plus de matériel défensif et participer à la coopération Leopard conjointement avec nos partenaires", a déclaré le ministre de la défense Mikko Savola dans un communiqué, ajoutant que l'aide incluerait aussi "une formation relative à leur usage et leur entretien".