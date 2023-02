La nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine inclut des roquettes de plus longue portée (Pentagone)

La nouvelle aide militaire de 2,2 milliards de dollars à l'Ukraine, annoncée vendredi par les Etats-Unis, inclut des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes, a indiqué le Pentagone.

Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a indiqué à la presse que l'aide comprenait des bombes de petit diamètre lancées depuis le sol et fabriquées par Boeing et Saab, pouvant voler jusqu'à 150 km et donc menacer des positions russes derrière les lignes de front.