La nouvelle salve de sanctions de Washington sur la Russie vise également des intermédiaires européens

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle salve de sanctions visant la Russie, un an jour pour jour après le début de l'invasion de l'Ukraine, et ciblent également des personnes et entreprises de pays européens, notamment de Suisse.

Washington cible, entre autres, des entreprises et personnes russes des secteurs du métal, des mines, des équipements militaires ou des semi-conducteurs, a indiqué le département américain du Trésor dans un communiqué, mais aussi une trentaine de personnes et entreprises de pays européens, accusés d'avoir aidé à contourner les sanctions.