La Russie et la Chine accusent les Etats-Unis de "saper" la sécurité mondiale

La Russie et la Chine ont accusé mardi les Etats-Unis de "saper" la sécurité mondiale en cherchant à déployer des missiles dans plusieurs pays du monde pour "conserver un avantage militaire unilatéral".

"La Russie et la Chine se déclarent préoccupées par l'intensification des activités des États-Unis visant à créer un système mondial de défense antimissile et à déployer ses éléments dans diverses régions du monde, combiné à un renforcement de la capacité d'armes non nucléaires de haute précision", ont indiqué Vladimir Poutine et Xi Jinping, dans une déclaration commune signée mardi à l'issue des pourparlers au Kremlin.