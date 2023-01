Lavrov appelle Israéliens et Palestiniens à la "responsabilité" et à éviter toute nouvelle dégradation

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé dimanche les Israéliens et Palestiniens à une "responsabilité maximale" et à éviter toute nouvelle dégradation de la situation, lors d'entretiens téléphoniques avec ses homologues israélien et palestinien, selon son ministère.

Il "a appelé les partenaires israéliens et palestiniens à faire preuve d'un maximum de responsabilité et à s'abstenir de toute action susceptible de provoquer une nouvelle dégradation de la situation", selon la même source.