Le chef de l'Otan "de plus en plus inquiet" d'un possible soutien militaire de Pékin à Moscou

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg s'est dit mardi de "plus en plus inquiet" d'un possible soutien militaire de la Chine à la Russie dans son offensive en Ukraine.

"Nous sommes de plus en plus inquiets que la Chine puisse envisager de fournir un soutien létal à la guerre de la Russie" en Ukraine, a déclaré le responsable lors d'une conférence de presse à Bruxelles.