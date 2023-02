Le jour de l'anniversaire de l'invasion russe, l'Ukraine dit préparer une contre-offensive

L'Ukraine prépare une contre-offensive contre l'armée russe, a annoncé le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov vendredi, jour du premier anniversaire de l'invasion de Moscou.

"Nous frapperons plus fort et à de plus grandes distances, dans les airs, sur terre, en mer et dans le cyberespace. Il y aura notre contre-offensive. Nous travaillons dur pour la préparer", a affirmé M. Reznikov sur Facebook.