Le tueur en série Sobhraj, dit "le Serpent" s'envole pour la France, selon un journaliste de l'AFP

L'avion dans lequel doit être transféré vers la France le tueur en série Charles Sobhraj a décollé de l'aéroport de Kathmandou, a constaté vendredi un journaliste de l'AFP, après la libération du Français qui a passé plus de 20 ans en prison au Népal.

"Je vais bien. J'ai beaucoup de chose à faire. Je dois poursuivre de nombreuses personnes en justice, y compris au Népal", a affirmé avant son départ à l'AFP Charles Sobhraj, 78 ans, surnommé "Le Serpent" et lié à plus d'une vingtaine de meurtres en Asie, qui est attendu à Paris via Doha samedi matin.