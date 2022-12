Macron appelle Washington à ne pas faire de l'Europe "une variable d'ajustement"

Le président français Emmanuel Macron, en visite d'Etat à Washington, a mis en garde mercredi contre le "risque" que "l'Europe et la France deviennent une sorte de variable d'ajustement" de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières puissances mondiales.

Dans un discours devant la communauté française à l'ambassade de France à Washington, Emmanuel Macron a jugé que le "risque c'est que face aux défis de l'époque les Etats-Unis regardent d'abord les Etats-Unis, c'est normal (...) et regardent ensuite la rivalité avec la Chine, et, en quelque sorte, que l'Europe et la France deviennent une sorte de variable d'ajustement".