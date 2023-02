Mali : au moins 13 civils tués dans une attaque imputée à des jihadistes (élus locaux)

Au moins 13 civils maliens ont été tués jeudi dans une attaque imputée à des jihadistes contre leur village dans le centre du pays, ont indiqué vendredi des élus locaux.

"Les jihadistes ont tué plus de 13 civils jeudi à Kani-Bonzon. Ils ont brûlé des cases et des greniers et ils sont partis avec trois civils", a déclaré à l'AFP un élu local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité.