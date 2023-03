Poutine et Xi trinquent lors d'un dîner d'Etat à la "prospérité" des peuples russe et chinois

Les président russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ont trinqué mardi soir à la "prospérité" de leurs peuples lors d'un dîner d'Etat couronnant une visite à Moscou qui a scellé l'alliance des deux puissances face aux Occidentaux.

Lors de deux toasts retransmis à la télévision russe, les deux dirigeants ont trinqué "à la prospérité et au bien-être des peuples de Russie et de Chine", au "développement des relations russo-chinoises", à la "coopération dans cette nouvelle ère" et à leur santé respectives.