RDC: les dirigeants d'Afrique de l'Est appellent au "retrait de tous les groupes armés" d'ici le 30 mars

Les chefs d'Etats de plusieurs pays d'Afrique de l'Est ont appelé vendredi à un "retrait de tous les groupes armés" d'ici le 30 mars dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en proie à des violences armées, a annoncé la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) sur Twitter.

Cette réunion des chefs d'Etat de la Communauté de l'Afrique de l'Est, constituée de sept pays, s'est notamment tenue en présence des présidents de RDC Félix Tshisekedi et du Rwanda Paul Kagame, à Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, à la veille d'un sommet de l'Union africaine. Les dirigeants ont appelé à un "retrait de tous les groupes armés" ainsi que le retour des personnes déplacées en raison du conflit.