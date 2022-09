Football : battus en demi-finale, les U19 calédoniens ne disputeront pas le Mondial

Ils étaient à une marche de la prochaine Coupe du monde U20. Malheureusement, la marche était trop haute pour les moins de 19 ans du Caillou. En demi-finale de la Coupe d’Océanie, organisée à Tahiti, les joueurs entraînés par Pierre Wajoka se sont inclinés face à Fidji (1-0), encaissant un but à l’entame du dernier quart d’heure.

Les Cagous tenteront de relever la tête lors de la petite finale, dimanche après-midi, face à Tahiti ou à la Nouvelle-Zélande (les deux équipes s’affrontant en demi-finale, ce jeudi à 17h). Mais le rêve du Mondial s’arrête bel et bien là. Deux billets seulement étant réservés aux deux finalistes de la compétition océanienne. "On s’attendait à un match physique, on avait mis en place un plan de jeu, on aurait pu marquer aussi… C’est difficile pour nous, on pensait qu’on allait passer mais c’est comme ça", a sobrement réagi Pierre Wajoka, au micro de l’OFC, au coup de sifflet finale.