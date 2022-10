Football : les Nantais de Kombouaré restent européens

Troisième du groupe, Nantes ne peut plus être rejoint par l’Olympiakos et disputera au moins les barrages de Ligue Europa Conférence. Mais les Canaris sont aussi revenus à un point de Qarabag et peuvent encore décrocher la 2e place, synonyme de barrage contre un 3e de Ligue des Champions, en cas de victoire la semaine prochaine dans le Pirée et de faux pas des Azéris face à Fribourg.

Au cours d’un match animé et disputé, Ludovic Blas a ouvert le score en début de première période (16e), Filip Ozobic a égalisé sur penalty en début de seconde (56e) et Ignatius Ganago, déjà buteur lors des deux derniers matchs nantais, a marqué le but de la victoire (90e+5).

Des cadres au repos

Antoine Kombouaré avait annoncé une "finale", mais il avait bien dit aussi que la priorité de la semaine serait le match de Ligue 1 contre Clermont. L’entraîneur a donc laissé sur le banc plusieurs cadres comme Nicolas Pallois, Moses Simon ou Moussa Sissoko, mais aussi Ignatius Ganago.

Sur le terrain, les Canaris, trop brouillons pour conserver la balle, ont souffert d’entrée de jeu face à des Azéris entreprenants, qui les avaient battus à Bakou (3-0) et qui ont rapidement mis Alban Lafont à contribution (9e, 11e, 16e). Et c’est contre le cours du jeu qu’ils ont ouvert le score lorsque Pedro Chirivella, très actif au milieu de terrain, a intercepté une relance trop molle du gardien Shakhrudin Magomedaliyev pour servir Ludovic Blas, qui a conclu d’une frappe à ras de terre (1-0, 16e).

La Beaujoire explose

Subitement, tout s’est simplifié pour les Nantais, qui ont bien mieux fait circuler la balle et mis à leur tour le gardien azéri à contribution sur des frappes de Ludovic Blas (21e) et Samuel Moutoussamy (34e). Mais Qarabag, habitué des rendez-vous européens et à l’abri de toute inquiétude en championnat, n’a pas baissé les bras et a égalisé sur un penalty pour une faute d’Alban Lafont (1-1, 56e).

Mais comme contre l’Olympiakos, où la victoire s’était dessinée dans les derniers instants, ce sont les Nantais qui ont poussé le plus fort dans les dernières minutes, et Ignatius Ganago, entré pour le dernier quart d’heure et servi dans la surface par Jean-Charles Castelletto, a fait exploser la Beaujoire d’une frappe puissante (2-1, 90e+5).

Rendez-vous maintenant dimanche sur la même pelouse contre Clermont pour les hommes d’Antoine Kombouaré, 15e de L1, pour tenter de capitaliser sur ce regain de confiance et s’éloigner de la zone rouge en championnat.