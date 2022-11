Les Pays-Bas et le Sénégal en 8es de finale

Les Pays-Bas et le Sénégal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial-2022 en battant respectivement le Qatar (2-0) et l'Equateur (2-1), cette nuit à Doha lors de la troisième et dernière journée du 1er tour dans le groupe A.

Les Néerlandais terminent en tête de ce groupe A (7 points), avec deux victoires, contre le Sénégal et le Qatar, et un nul face à l'Equateur, alors que les champions d'Afrique finissent avec 6 points, deux victoires, contre le Qatar et l'Equateur, et une défaite contre les Pays-Bas.





L'Equateur rêvait d'accéder pour la seconde fois aux 1/8 de finale, comme en 2006 où, pour sa première participation, "El Tri" avait été battu par l'Angleterre (1-0) sur un coup franc de David Beckham.

De son côté, le Qatar est le premier pays-hôte d'une Coupe du monde à terminer son Mondial avec trois défaites en autant de sorties.