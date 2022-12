Mondial 2022 : clap de fin pour la Belgique, le Maroc surprend 

La Belgique, demi-finaliste il y a quatre ans en Russie, est sortie par la petite porte du Mondial-2022, éliminée dès la phase de poules après son 0-0 jeudi contre la Croatie, vice-championne du monde sortante, qualifiée pour les huitièmes tout comme le surprenant Maroc, qui a fini premier de ce très relevé groupe F.

L'Allemagne, quadruple championne du monde, tentera de ne pas imiter Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, lors de son match face au Costa Rica qui a débuté à 6 heures, une rencontre dirigée par l'arbitre française Stéphanie Frappart, première femme à diriger un match de Coupe du monde masculine.

- Le Maroc 36 ans après -

Avant le début de la Coupe du monde, Croatie et Belgique faisaient figure de favoris du groupe F. Mais c'est finalement le Maroc, vainqueur jeudi du Canada (2-1), après avoir accroché les Croates (0-0) puis battu les Belges (2-0), qui s'est offert la première place et le droit de disputer le deuxième huitième de finale de son histoire, 36 ans après le premier, en 1986.

"Cela n'a pas été facile mais quand on a la possibilité d'écrire l'histoire, on s'en souvient toute sa vie. En première période, on a réalisé une des meilleures prestations depuis longtemps", s'est réjoui le sélectionneur marocain Walid Regragui.





L'équipe d'Hakim Ziyech, buteur contre le Canada, sera accompagnée par la Croatie, qui a résisté aux assauts de Romelu Lukaku (0-0). L'attaquant belge, entré en début de deuxième période, a multiplié les loupés et a fini le match frustré et en colère.

La génération dorée qu'il incarne avec Thibaut Courtois, Eden Hazard et Kevin De Bruyne a raté sa (probable) dernière sortie. En panne d'inspiration et de solidarité, les Belges ne seront finalement jamais entrés dans cette Coupe du monde, quatre ans après avoir emballé la précédente en atteignant le dernier carré