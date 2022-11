Mondial 2022 : l'Argentine respire, la Belgique et le Japon se crispent, le Maroc frémit

Loin de ressembler à la "finale" annoncée du groupe E du Mondial-2022, le choc Espagne-Allemagne en cours est surtout celui qui pourrait rapprocher la Mannschaft de la sortie.

Le Japon, dans le groupe E des Espagnols et des Allemands, et la Belgique, dans le groupe F, ont, eux, raté une belle occasion de valider leur billet pour les huitièmes de finale, battus respectivement par le Costa Rica (1-0) et le Maroc (2-0).





Cette performance totalement insuffisante des Diables Rouges les met en grande difficulé. Après la facile victoire de la Croatie contre le Canada (4-1), la Belgique doit battre ces mêmes Croates jeudi prochain. Un nul et le sort des demi-finalistes de 2018 serait lié à une lourde contre-performance du Maroc. Une défaite les renverrait automatiquement à la maison.

Le Maroc a son destin en main puisqu'une victoire au dernier match, contre le Canada, lui permettra de se qualifier.

Le Canada, qui a inscrit le premier but de son histoire en Coupe du monde (5 matches), et ce dès la 2e minute par Davies, est le deuxième pays officiellement éliminé, après l'hôte qatari.

L'Argentine respire face au Mexique

Empêtrée dans un match sans rythme contre le Mexique, l'Argentine s'est imposée 2 à 0 grâce à deux exploits de son capitaine Léo Messi et d'Enzo Fernandez samedi au Stade Lusail de Doha, et s'est relancée dans la course aux huitièmes de finale.

Après une défaite embarrassante contre l'Arabie saoudite lors de son entrée en lice (2-1) mardi dernier, l'Albiceleste est désormais deuxième du groupe C avec trois points, derrière la Pologne (quatre points), qu'elle affrontera mercredi prochain (20h00), tandis que l'Arabie saoudite (trois points) fera face au Mexique (un point) au même moment.