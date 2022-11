Mondial 2022 : la France frustrée mais première, l'Australie qualifiée

La France battue mais première de son groupe, l'Australie qualifiée: scénarios improbables mercredi au Mondial-2022 avec la défaite sans conséquence des Français, privés par l'arbitrage vidéo d'une égalisation tardive contre la Tunisie (1-0), alors que les Australiens sont en huitièmes aux dépens du Danemark (1-0).

La France, championne du monde en titre, et le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, étaient en principe les favoris de la poule. Mais les Bleus de Kylian Mbappé, qui étaient déjà qualifiés avant ce match et valident malgré tout leur première place, ont subi la loi de Tunisiens accrocheurs, avec un but de Wahbi Khazri (58e), insuffisant néanmoins pour qualifier les Aigles de Carthage.

Dans une fin de match invraisemblable, Antoine Griezmann a cru égaliser (90e+8) mais l'arbitrage vidéo (VAR) a annulé son but pour hors-jeu dans les ultimes secondes, alors que TF1, le diffuseur du match en France, avait déjà rendu l'antenne!

Epatante Australie





Pour les Danois, qui devaient gagner pour se qualifier, tout est allé de travers puisque la modeste Australie (38e au classement mondial Fifa) s'est imposée grâce à Mathew Leckie (60e), finissant deuxième derrière les Bleus et renvoyant l'équipe scandinave à la dernière place du groupe.