TikTok "déçu" de l'interdiction sur les appareils gouvernementaux au Royaume-Uni

TikTok s'est dit "déçu" jeudi de l'interdiction annoncée par le Royaume-Uni de cette application sur les appareils gouvernementaux en raison de craintes concernant la sécurité, disant vouloir être "jugé sur des faits et traité de la même manière que (ses) concurrents".

"Nous pensons que ces interdictions sont basées sur des idées fondamentalement fausses et motivées par une géopolitique plus large, dans laquelle TikTok et nos millions d'utilisateurs au Royaume-Uni ne jouent aucun rôle", a poursuivi un porte-parole de l'application dans une déclaration transmise à l'AFP.