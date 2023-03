Ukraine: Bakhmout pourrait tomber "dans les prochains jours", selon l'Otan

La ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, au coeur des combats depuis des mois et menacée d'encerclement par l'armée russe et le groupe paramilitaire Wagner, pourrait tomber "dans les prochains jours", a mis en garde mercredi le secrétaire général de l'Otan.

"Nous ne pouvons pas exclure que Bakhmout tombe finalement dans les prochains jours", a déclaré le patron de l'alliance militaire, Jens Stoltenberg, en marge d'une réunion des ministres européens de la Défense à Stockholm.