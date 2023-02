Ukraine: le soutien de l'Allemagne est conçu "pour durer longtemps", dit Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré vendredi que le soutien de l'Allemagne à Kiev, à la fois financier, humanitaire et militaire, était conçu afin "de durer longtemps" près d'un an après l'invasion russe de l'Ukraine et sans apaisement du conflit en vue.

"Les Ukrainiens défendent leur liberté au prix de grands sacrifices et avec une détermination absolument impressionnante", a ajouté le dirigeant dans un discours prononcé à la conférence sur la sécurité de Munich. L'Allemagne et ses alliés les soutiendront "aussi longtemps que nécessaire (…)", a-t-il ajouté.