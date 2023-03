Une conversation entre Zelensky et Xi serait "une très bonne chose" (Maison Blanche)

Une conversation entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président chinois Xi Jinping "serait une très bonne chose", a dit jeudi un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, assurant que les Etats-Unis "encourageaient" un tel contact.

Le président ukrainien avait dit fin février prévoir une rencontre avec le dirigeant chinois, et le Wall Street Journal a affirmé en début de semaine que Xi Jinping prévoyait de parler bientôt à son homologue ukrainien, ce qui serait leur première conversation depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a un peu plus d'un an.