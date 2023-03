Une ministre allemande va se rendre à Taïwan, une première en 26 ans

La ministre allemande de l'Education, Bettina Stark-Watzinger va se rendre la semaine prochaine à Taïwan, une première depuis 26 ans pour un membre du gouvernement allemand, a annoncé vendredi un porte-parole du ministère.

L'objectif de ce voyage de deux jours sera de "renforcer et d'étendre la coopération avec Taïwan dans les domaines de la science, de la recherche et de l'éducation", a ajouté lors d'une conférence de presse régulière le porte-parole, évoquant une "visite technique" chez "un leader mondial dans le développement et la production de semi-conducteurs".