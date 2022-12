Le prix des moyens de production agricole en baisse en novembre 

L'Indice des prix d'achat des moyens de production agricole (Ipampa) suit l'évolution des prix des biens et des services utilisés par les agriculteurs pour leur exploitation agricole. Calculé et publié tous le 20 de chaque mois par l'Isee, il s'élève provisoirement à 115,45 au mois de novembre.

Après plusieurs mois de hausse consécutive, il enregistre une diminution notable de 0,2 % ce mois-ci. Ce repli s'explique principalement, par la baisse de l'indice "Energie et lubrifiants" (-2,0 %) tirée notamment par les prix des carburants. Dans une moindre mesure, les indices "Aliments des animaux" (-0,2 %) et "Ouvrages de génie civil" (-0,1 %) participent également à cette tendance. À l'inverse, l'indice "Entretien et réparation" est en hausse de 1,2 % et compense légèrement les baisses de prix.

Depuis le mois de décembre 2021, l'Ipampa-NC augmente de 10,1 %.