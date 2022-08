Carburant : Ruée dans les stations-service

Plusieurs stations-service de Nouméa et du Grand-Nouméa n’ont plus d’essence ce jeudi, en fin de matinée. "On en a encore un peu ici, explique Jérémy, le gérant de la station Mobil de l’avenue du Maréchal-Foch, mais plus pour longtemps." La file des voitures s’allonge sur l’avenue, le gérant est sorti prêter main-forte à l’équipe. Une salariée s’occupe de gérer le trafic et de répartir les véhicules en deux files. "Tout se fait dans la bonne humeur", assure l’équipe.

La plupart des stations distribuent encore du gazole, mais pas toutes. Certaines n’ont plus du tout de carburant, comme aux stations du 5e kilomètre ou encore à celle de la ZAC Panda.

À l’origine de cette pénurie de carburant : le blocage depuis lundi soir, par le syndicat des rouleurs et du BTP, des deux dépôts de carburant, situés à Ducos et à Numbo. Le syndicat réclame une détaxe du carburant et une revalorisation de leur grille salariale sur les chantiers de sous-traitance.

Une pénurie de gaz est également en cours, beaucoup de points de vente habituels n’ayant plus de bouteilles à vendre.