Le prix de l'alcool local a augmenté durant le confinement

Le texte avait été présenté au mois d'août par le gouvernement et les consommateurs ont pu ressentir la hausse en faisant leur course dès le 1er octobre. Le prix de l'alcool local a augmenté. L'exécutif calédonien a pris un arrêté pour soumettre les boissons produites localement à un taux de 11 % de TGC. Il était jusqu'à présent fixé à 3 %. Le taux pour les produits importés reste à 22 %. " Cette mesure vise à lutter contre les consommations excessives et leurs conséquences, avait indiqué le gouvernement lors de la présentation de ce texte. Le taux réduit appliqué à la production locale a comme conséquence de mettre sur le marché une bière locale moins chère que certaines boissons hygiéniques et sans alcool, ce qui est contradictoire avec une politique de lutte contre l'alcool."