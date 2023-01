Les prix à la pompe en baisse dès demain, 1er février

Dès mercredi matin, 1er février, les prix du litre d'essence et celui du gazole vont connaître un nouveau recul. Il passe de 172, 9 francs en janvier à 162,1 francs par litre d'essence et de 175,5 francs à 160,3 francs par litre de gazole. Un net recul après une flambée des cours internationaux durant l'été 2022, où les prix du gazole et de l'essence étaient grimpés jusqu'à 194,7 francs le litre.

On reste tout de même bien loin des prix de 2021, où l'on payait en moyenne 115,3 francs son litre de gazole et 137, 2 francs son litre d'essence.