Alerte sanitaire sur les préparations pour pâte à pizza PrePat' 

La réaction allergique a été provoquée par la présence anormalement élevée d’acariens dans ces farines, précise le communiqué du gouvernement, publié ce jeudi en fin d’après-midi. Tous les lots en vente en Nouvelle-Calédonie sont concernés.

Le service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (SIVAP) s’est rapproché des importateurs, des grandes et moyennes surfaces pour leur demander de les retirer du circuit de commercialisation et d’informer les consommateurs du risque présenté par ces produits, en particulier pour les personnes ayant un terrain allergique.

Les consommateurs en possession de préparations pour pâte à pizza PrePat' ne doivent en aucun cas les consommer. Un retour en magasin peut être effectué.

Démangeaisons cutanées, éruptions cutanées ou urticaires, gonflement des lèvres ou du visage, éternuements, peuvent être des symptômes. En cas de doute sur une éventuelle réaction allergique, le gouvernement invite les consommateurs à contacter le 15 ou leur médecin traitant. Si des difficultés respiratoires surviennent, à contacter le 15 ou à se rendre sans délai aux services d’urgence les plus proches.