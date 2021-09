237 cas confirmés aux Loyauté

Ouvéa recense désormais 66 cas confirmés (soir deux de plus que la veille), Lifou 110 (soit 4 nouveaux cas par rapport à la veille) dont 4 cas à Tiga et 57 cas à Maré. C’est ce qu’indique le bulletin quotidien de la province des Îles daté du jeudi 23 septembre.

L’institution rappelle que la vaccination est possible à partir de 12 ans et qu’elle est également recommandée pour les femmes enceintes et allaitantes.