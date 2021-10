Covid : 102 nouveaux cas positifs et un décès supplémentaire

Un nouveau mort vient s’ajouter aux 225 personnes décédées de la Covid-19 depuis que le virus circule sur le territoire. Le gouvernement vient d’annoncer les derniers chiffres de la situation sanitaire, jeudi 14 octobre. 182 étaient âgés de plus de 61 ans. Quarante-quatre avaient entre 30 et 60 ans.

Depuis le 6 septembre, 9 767 malades ont été testés positifs. Quarante-cinq d’entre eux sont toujours pris en charge en service de réanimation. 211 se trouvent dans les unités Covid. Les hospitels accueillent soixante-seize personnes, quarante-sept dans le Sud, vingt et un dans les Îles et cinq dans le Nord. Il reste donc encore 1 487 cas actifs et 8 054 personnes sont considérées comme guéries.

49,36 % de vaccinés

Où en sont les autres indicateurs surveillés par le gouvernement ? Le taux d’incidence cumulé sur sept jours reste autour de 300. Il stagne à 318 pour 100 000 habitants. Pour mémoire, il représente le nombre de cas positifs sur sept jours exprimé sur 100 000 habitants.

Le taux de vaccination frôle les 50 % de la population totale. Jeudi 14 octobre, 49,36 % de la population totale est vaccinée. 167 098 personnes ont reçu une première dose. 133 754, les deux. La troisième dose a été administrée à 1 828 personnes.