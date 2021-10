Covid : huit décès supplémentaires, 54 patients en réanimation

Bilan humain

Depuis hier, samedi, huit décès supplémentaires sont à déplorer, soit 150 victimes depuis le début de l’épidémie. L’âge moyen des personnes décédées est de 71 ans. 95,3 % n’étaient pas vaccinées.

Près de 8000 cas

57 nouveaux tests positifs ont été confirmés. Ces nouveaux cas comptabilisés portent à 7 987 le nombre total de Calédoniens positifs avérés depuis le lundi 6 septembre. Encore une fois, une large majorité d'entre eux (88,91 %) n’étaient pas vaccinés ou n’avaient pas reçu une vaccination complète.

L’âge moyen des patients positifs est de 40 ans.





Hospitalisations

54 patients sont pris en charge au service de réanimation (chiffre en légère augmentation) et 277 autres malades sont hospitalisés en unité Covid (contre 285 lors du précédent point sanitaire).

Par ailleurs, 109 Calédoniens sont sous surveillance dans un hôtel dont 85 en province Sud, 18 dans les Îles et 6 dans le Nord. Ce chiffre recule. Et affiche même une nette diminution puisqu’il était encore de 171 samedi.

Vaccination

Au total, 152 951 personnes ont reçu au moins une première dose (soit 56,44 % de la population totale et 66,2 % de la population vaccinable).

Par ailleurs, plus de trois semaines après le début de la crise, la part des vaccinations complètes commence à augmenter nettement avec désormais 98 488 Calédoniens concernés, soit 42,6 % de la population de 12 ans et plus (soit la moitié de l’objectif du gouvernement qui souhaite atteindre 85 % de cette population).

À ce stade, 36,34 % des Calédoniens, tous âges confondus, disposent d’un schéma vaccinal complet.

Contacts utiles

Questions relatives au Covid-19 ou en cas de symptômes : 05 02 02 (de 8 heures à 17 heures, 7 jours sur 7).

Questions relatives aux règles de confinement : 26 63 26 (de 8 heures à 16 heures) ou pref-covid19@nouvelle-caledonie.gouv.fr

SOS Écoute : 05 30 30 (de 9 heures à une heure du matin, 7 jours sur 7). Numéro vert gratuit, anonyme, pour toute personne en situation de souffrance, de détresse, de solitude, d’angoisse, victime de violences conjugales, d’addictions. Des professionnels sont à l’écoute, sans jugement.

Stop aux violences familiales et sexuelles : https://violences-conjugales.gouv.nc/