Covid : la barre des 100 morts dépassée

La barre des 100 morts a été dépassée, mardi 28 septembre. Huit personnes sont mortes les dernières vingt-quatre heures. 101 personnes ont succombé au virus depuis le début de la crise. "Ce chiffre continue de grimper", annonce Thierry De Greslan. 92 % des personnes décédées n’étaient pas vaccinées selon le docteur du Centre hospitalier territorial (CHT).

6 838 cas confirmés

Depuis le 6 septembre, 6 838 cas ont été confirmés. L’âge moyen des personnes prises en charge est de 40 ans.

En réanimation, la moyenne d’âge passe à 50 ans. Le patient le plus jeune a 27 ans. Cinquante-trois personnes restent hospitalisées en service de réanimation.

Ces chiffres montrent une "situation préoccupante" et "la gravité de l’épidémie", selon Thierry De Greslan.

Évolution de la situation sanitaire by Rédaction

Des personnes guéries

Vingt à trente personnes sortent des hôtels par jour, selon le docteur Thierry De Greslan. "On a beaucoup de guérisons, mais encore beaucoup trop de décès", assure le médecin du CHT. 3 830 personnes sont considérées comme guéries.

Ces patients auront besoin d’une "petite surveillance" et de rééducation. "Le Covid laisse des séquelles. 70 % des cas en soins critiques auront besoin d‘une rééducation pour marcher et monter des escaliers", indique Thierry De Greslan.

En médecine, "10 à 15 %" des patients hospitalisés devront suivre une rééducation.

Pas de décès lié à la vaccination

Thierry De Greslan assure qu’aucun décès n’est lié en Nouvelle-Calédonie à la vaccination. Le médecin appelle à se faire vacciner. "Nous souhaitons sauver le plus de monde possible, insiste-t-il. Si on pouvait convaincre dix personnes de plus, ce serait dix personnes sauvées en plus."

Dans 20 % des cas, les patients contractent une forme grave de la Covid.

Pour l’instant, 30,94 % de la population a reçu les deux doses. "Beaucoup trop peu", prévient Thierry De Greslan.

2 000 doses du Janssen

Le vaccin non-ARN Janssen arrive sur le territoire la semaine prochaine. 2 000 doses devraient être disponibles.

La réanimation presque saturée

Le Médipôle dispose de 400 lits. 61 lits de réanimation sont disponibles. Le service n’est pas plein, mais presque. "La saturation oscille depuis une semaine et continue d’absorber les flux de patients de tout le territoire", assure Thierry De Greslan.

Les soignants épuisés tiennent le coup

"Les équipes s’épuisent", lâche Thierry De Greslan. La réserve sanitaire a été une "petite bouffée d’oxygène" au Médipôle.

Ces renforts permettent de "faire souffler certaines personnes qui travaillaient presque non-stop". Mais cela "ne suffit pas", déplore Thierry De Greslan.