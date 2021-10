Covid : Quels tests ? Pour quoi faire ?

Les Calédoniens et les Calédoniennes ont le choix entre trois tests pour se faire dépister de la Covid-19. Le test PCR, le test antigénique et l’autotest. Leurs "usages sont complémentaires et permettent de répondre à la situation de chaque personne pour savoir si elle est infectée", assure le gouvernement.

Quels tests doit-on faire ? Pour quoi faire ? Dans un communiqué, le gouvernement rappelle le fonctionnement et l’utilité des trois tests.

Le classique test PCR





Tout le monde connaît maintenant l’écouvillon qui vient gratter les parois nasales. Le test PCR doit être réalisé par un professionnel agréé. Les résultats, analysés dans un laboratoire, sont connus sous "vingt-quatre heures à quarante-huit".

Les tests PCR sont pris en charge sur prescription médicale et lors des enquêtes épidémiologiques de la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass).

Dans les autres cas, il faut se rendre dans un laboratoire privé et débourser 13 496 francs pour le réaliser. Il permet d’obtenir le pass sanitaire. S’il est négatif, il est valable pendant soixante-douze heures. S’il est positif, il "constitue, onze jours après le prélèvement, un pass sanitaire valide pendant six mois".

Le rapide test antigénique





Aussi appelé test rapide d’orientation diagnostique (TROD), le test antigénique est réalisé par un professionnel de santé. Les médecins, les pharmaciens ou encore les infirmiers peuvent le faire. Après un prélèvement dans le nez, le résultat est connu en quinze à vingt minutes.

Le test antigénique est pris en charge pour les personnes symptomatiques, les cas contact à risque ou les voyageurs vers les Loyauté. Les personnes qui sortent de quarantaine peuvent le réaliser gratuitement. Il est aussi remboursé dans le cadre de dépistage collectif demandé par la Dass.

Dans les autres cas, il faut débourser 3 106 francs pour le réaliser. Il permet d’obtenir le pass sanitaire. S’il est négatif, il est valable pendant soixante-douze heures. S’il est positif, il "constitue, onze jours après le prélèvement, un pass sanitaire valide pendant six mois".

Le dernier venu autotest





L’autotest est le dernier arrivé sur le territoire. Il est disponible dans les pharmacies, en vente libre, pour 700 francs. "Il peut être vendu à l’unité ou par lots, selon le conditionnement du fabricant", précise le gouvernement. Le test peut être réalisé tout seul ou sous la supervision d’un médecin ou d’un pharmacien. Le résultat est connu en quinze ou vingt minutes.

S’il est réalisé tout seul, il n’est pas pris en charge. Un professionnel de santé peut prescrire un autotest pour les "enfants asymptomatiques âgés de 3 à 15 ans". Il est alors remboursé. "Pour tous les autres publics, ce test n’est pas pris en charge", ajoute le gouvernement. La consultation (prélèvement et test) coûte 2 650 francs au total.

Si l’autotest est positif, le résultat doit être confirmé par un test antigénique. Depuis le 15 octobre, les autotests ne permettent plus d’obtenir le pass sanitaire. Qu’ils soient réalisés par un professionnel ou tout seul.