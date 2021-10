Générations NC souhaite que l'obligation vaccinale soit allégée et le pass étendu

Les élus de Générations NC ne remettent pas en cause le vote de l’obligation vaccinale. "À ce moment-là, on ne savait pas que le virus circulait. Le gouvernement voulait envoyer un message clair en faveur de la vaccination parce que la situation Covid-free n’incitait pas à se faire vacciner", a rappelé Nicolas Metzdorf lors d’une conférence de presse organisée ce lundi. Depuis, "le contexte a changé". Le virus est entré, le pass sanitaire a été adopté. Et plus de 60 % de la population totale a reçu une première dose. En parallèle, les tensions autour de l’obligation vaccinale, qui doit entrer en vigueur le 31 octobre pour une partie des salariés du pays, se font plus fortes dans la population et au sein des entreprises, soulignent Nicolas Metzdorf et Nina Julié, président et porte-parole du parti. "Elles pourraient mettre à mal la relance économique et même l’organisation du référendum du 12 décembre."

Générations NC propose donc de ne l’appliquer qu’aux soignants et d’étendre l’obligation du pass sanitaire. "L’objectif est toujours d’atteindre 80 % de la population vaccinée. Si on renforce le pass, on peut arriver à l’immunité collective sans foncer dans le mur des 15/20 % qui ne voudront pas se faire vacciner."