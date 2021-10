La Fédération des fonctionnaires demande un délai supplémentaire pour la vaccination obligatoire

La Fédération des fonctionnaires demande plus de temps. Elle réclame que l’obligation vaccinale soit reportée au 31 décembre, au lieu du 31 octobre.

Le syndicat considère que "le gouvernement n’a pas pris le temps nécessaire afin de négocier" avec les partenaires sociaux. Il estime que la liste des secteurs dits essentiels a été publiée "tardivement", ne permettant pas aux personnes concernées de s’organiser.

Un "flou juridique"

La fédération pointe enfin un "flou juridique" et demande "des précisions quant à la procédure de sanction et les conséquences liées à l’impossibilité de reclassement des salariés non vaccinés".